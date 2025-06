Déjà repéré en 2022 pour ses campagnes de phishing ciblées, GodFather affichait alors des interfaces frauduleuses par-dessus les applications bancaires, dans le but d’intercepter les identifiants des victimes. Mais depuis, le malware a changé de méthode. Dans sa version la plus récente, documentée par Zimperium, ce trojan bancaire ne se limite plus aux techniques classiques d’overlay. Il exécute désormais les applications légitimes dans un environnement virtuel contrôlé, directement sur l’appareil de la victime. Une approche plus discrète, qui complique la détection par les outils de sécurité et remet en question la fiabilité d’applications sensibles pourtant installées depuis des sources officielles.