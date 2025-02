Malgré les contrôles des stores officiels, des applications vérolées ont réussi à s’introduire sur Google Play et l’App Store, embarquant un logiciel malveillant destiné à voler les phrases de récupération des portefeuilles de cryptomonnaies. Baptisé SparkCat, ce malware a potentiellement piégé des centaines de milliers d’utilisateurs et utilisatrices. Mais le plus inquiétant reste sa portée : cette campagne ne s’est pas limitée à Android. Elle marque aussi la première intrusion d’un stealer de ce type dans l’écosystème iOS, pourtant réputé plus hermétique aux menaces.