"The Manipulaters". C'est le nom de ce réseau pirate opérant principalement depuis le Pakistan. Le groupe est à l'origine d'une série de services en ligne pour faciliter des escroqueries à grande échelle. Parmi les outils proposés, on retrouve des kits de phishing et des plateformes permettant de diffuser des malwares, le tout destiné à tromper des entreprises et des particuliers. Les services les plus utilisés étaient Heartsender, Fudtools et Fudpage, des outils spécialisés dans le phishing et la fraude en ligne. Selon le FBI, ils étaient principalement vendus à d'autres groupes de cybercriminels, qui les utilisaient pour manipuler leurs victimes et détourner des fonds.