Interplanetary Storm : un botnet de 23 000 appareils démantelé par le FBI

Le FBI s'est entouré de plusieurs organisations et agences internationales pour mener à bien son enquête. Il a également été soutenu par les équipes de Bitdefender, qui ont fourni des conseils, des ressources et des instructions en matière de cybersécurité. En effet, l'entreprise suit ce botnet, appelé Interplanetary Storm (ou IPStorm), depuis 2020, et avait même publié une étude à son sujet en octobre de la même année.

Si le FBI a fermé le réseau de Makinin, d'autres structures similaires continuent d'opérer ou risquent d'être créées dans un avenir proche. « Ce n’est un secret pour personne qu’à l’heure actuelle, de nombreuses activités criminelles sont menées ou permises par des moyens cyber », commente Joseph González, responsable du bureau du FBI à San Juan, d'où l'enquête a été menée. « Les cybercriminels cherchent à rester anonymes et à ressentir un sentiment de sécurité parce qu’ils se cachent derrière des claviers, souvent à des milliers de kilomètres de leurs victimes. »

Les utilisateurs ne se rendent généralement pas compte qu'un de leurs appareils est infecté par un botnet. Ceux-ci opèrent en toute discrétion, se contentant de consommer des ressources matérielles et de ralentir les connexions internet des victimes lorsqu'ils sont en pleine activité. La meilleure façon de se protéger, comme le rappelle le FBI, est de maintenir à jour ses appareils et les solutions antivirus qui y sont installées. Et, bien sûr, d'être vigilant quant aux logiciels, applications et fichiers que vous téléchargez et installez.