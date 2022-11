Attention, le botnet Emotet est de retour et se fait passer pour la Chambre des Notaires de Paris

Infoblox nous explique que le mode opératoire d'Emotet a changé. Si les autorités avaient pu démanteler le groupe dans un premier temps, c'est parce que l'infrastructure utilisée était détenue par les attaquants. Les forces de l'ordre avaient alors pu les identifier et les arrêter. « Désormais, ils s'appuient sur des sites légitimes, ce qui rend leur réseau et infrastructure beaucoup plus difficiles à détecter et à stopper », explique Laurent Rousseau, Solutions Architect Manager France chez Infoblox.