Le FBI met à disposition 4 millions d'adresses e-mails utilisées par Emotet à "Have I been Pwned"

Le site Have I Been Pwned , qui permet de vérifier si votre adresse e-mail ne fait pas partie d'une des nombreuses fuites de données référencées par la plateforme, vient de bénéficier d'un sérieux coup de pouce. Le FBI et ses équivalents allemand et britannique, le BKA (Bundeskriminalamt) et le NHTCU (National Hi-Tech Crime Unit), avaient contribué avec Europol en janvier dernier à faire tomber Emotet, le « malware le plus puissant du monde ». L'agence américaine vient de fournir, au site, la totalité des adresses électroniques obtenue lors du retrait du botnet.