Pour éviter toute déconvenue, on rappellera donc qu’il est impératif de ne jamais cliquer sur des liens de téléchargement d’APK, même s’ils proviennent de vos contacts. De manière générale, privilégiez toujours l’installation de vos applications via le Google Play Store lorsqu’elles y sont disponibles. Et enfin, si vous faites partie de celles et ceux à stocker vos identifiants et phrases de passe sous forme de captures d’écran pour vous en souvenir, il va falloir revoir votre stratégie mnémotechnique et éventuellement opter pour un gestionnaire de mots de passe, bien plus sécurisé – et pratique, il faut le dire – qu’une photo de vos codes secrets.