Android : ces applis distribuent des chevaux de Troie bancaires... et ont déjà été massivement installées

Fonctionnelles, toutes étaient disponibles sur le fameux magasin d’applications de Google. Et elles enregistrent des milliers de téléchargements : plus de 100 000 pour Recover Audio, Images & Videos, plus de 10 000 pour Zetter Authenticator ou Codice Fiscale, ou encore 1 000 pour My Finances Tracker.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, la plupart ont été supprimées, mais Zetter reste accessible au téléchargement.