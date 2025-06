Google équipe Android 16 d’une fonctionnalité bien pratique capable de détecter les connexions non chiffrées ou les demandes d’identifiants uniques du téléphone, comme l’IMEI. Par conséquent, le système d'exploitation notifie dorénavant l’utilisateur lorsqu’une telle tentative est détectée, via un message dans le panneau de notifications et le Centre de sécurité. Les réseaux cellulaires ayant parfois besoin d'accéder aux identifiants uniques, sachez que ces notifications ne constituent pas nécessairement une preuve d’espionnage.

Ces attaques exploitent des appareils appelés « Stingrays », qui imitent des antennes relais pour piéger les téléphones à proximité. Une fois connectés, ces derniers peuvent être forcés d’utiliser des protocoles obsolètes et vulnérables, facilitant ainsi l’interception de communications. Bien que ces dispositifs soient utilisés par les forces de l’ordre, leur détournement par des acteurs malveillants suscite forcément des inquiétudes. Le géant de Mountain View cherche alors à limiter leur portée en donnant la possibilité aux utilisateurs d’être informés en temps réel.