En branchant un Pixel à un ordinateur, on voit apparaître une page vierge. En bas de l'écran, on trouve une barre de tâches (contenant notamment un menu d'apps et d'éventuels services épinglés). En haut de l'écran, une barre d'état fournit quelques indications (heure, état du réseau, niveau de batterie). Il est notamment possible de dérouler cette dernière pour accéder à des notifications et à des raccourcis.