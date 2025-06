Cette annonce peut paraître un peu bâclée, mais elle s’inscrit en réalité dans une stratégie bien définie. Car si Android 16 sort aujourd’hui, on rappellera qu’il s’agit avant tout une version de transition. Elle devrait certes apporter quelques nouveautés utiles comme les indicateurs de santé de la batterie, les Live Updates sur certaines apps, des accès plus directs aux réglages de Google Wallet ou encore des options de sécurité renforcées, mais c’est surtout à l’automne, avec la mise à jour QPR1, que les choses vont sérieusement bouger : refonte visuelle avec Material 3 Expressive, nouveaux réglages rapides, menus repensés, et interface largement revue.