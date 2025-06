Quelles nouveautés sont incluses dans cette refonte ? Le look global est plus moderne et plus arrondi. Certaines icônes (comme celle de Meet) ont été agrandies, ce qui est plus agréable à l'œil. On note également les améliorations suivantes :

Les mails s'affichent désormais sous forme de cartes ;

Le bouton « Rédiger » a été remanié : la police est en gras et l'icône en forme de stylo est plus visible ;

La barre de recherche est moins grande et n'inclut plus d'icône de profil (cette dernière a été déplacée sur la droite) ;

Une petite animation (un bouton en forme de pilule) a été ajoutée lorsqu'on swipe un mail.