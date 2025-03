Si cette mise à jour apporte plusieurs nouveautés du côté du look de Google Messages, il n'y a, en revanche, pas de nouvelles fonctionnalités en vue. Ce remaniement est toutefois le bienvenu, car il pourrait considérablement simplifier la prise en main de l'application. L'apparence plus claire et plus arrondie devrait, en effet, permettre aux utilisateurs de retrouver plus facilement les différentes options proposées.