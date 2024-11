La refonte se poursuit du côté de Google Messages qui déploie cette semaine une nouvelle fonctionnalité bienvenue. Baptisée "Personnalisez votre apparence", l’option cherche à offrir de meilleurs contrôles de confidentialité aux utilisateurs et utilisatrices de la messagerie, alors qu’il leur est enfin possible de restreindre l’accès à leur nom et photo de profil.