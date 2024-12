La différence entre la version actuelle et le nouveau champ de texte est subtile, mais intéressante. Les boutons Gallerie et Magic Composer sont désormais intégrés au champ de texte, et tombent plus facilement sous le doigt durant la saisie. Le bouton qui permet d'accéder au clavier emoji est toujours placé dans le champ de texte. L'option pour enregistrer un message audio est quant à elle sortie de la boite de saisie et évitera à bon nombre d'entre nous de se tromper durant l'écriture d'un message en appuyant par mégarde sur ce bouton.

On remarque aussi que Magic Composer est dorénavant placé en première position, ce qui n'a rien d'anodin alors que Google souhaite pousser ses services d'intelligence artificielle dans tous ses produits. Les réponses automatiques sont mieux placées que les emojis, et les utilisateurs qui n'ont peut-être jamais remarqué ce bouton auront la curiosité d'y jeter un œil.

Comme toujours avec Google, ces nouveautés sont disponibles dans un premier temps dans la version bêta de Google Messages, avant un déploiement global dans les prochaines semaines.