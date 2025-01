Si RCS, le successeur du SMS, promet des échanges plus modernes – accusés de réception, envoi de fichiers et même chiffrement de bout en bout – il reste entravé par une limite majeure : l’absence d’interopérabilité totale. Et pour cause, le chiffrement de bout en bout (EE2E) apporté par RCS n’est pas implémenté de manière uniforme d’une application à l’autre, ce qui compromettrait la sécurité des communications si des applis comme Google Messages, WhatsApp et Signal devaient un jour être interopérables.