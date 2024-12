Sur le Google Play Store, l'application claironne avec une confiance déconcertante : « Les conversations sont chiffrées de bout en bout », point final. Sauf que cette déclaration relève du pur enfumage marketing, selon le célèbre blogueur américain John Gruber. Le chiffrement n'existe en réalité que dans des conditions ultra-restrictives : uniquement entre utilisateurs ayant la dernière version de Google Messages, utilisant RCS et sur des appareils Android récents et compatibles. Cette limitation de chiffrement avait déjà été évoquée par le magazine Forbes en 2023, et Clubic vous en avait parlé.

Le blogueur enfonce le clou avec une critique sans appel sur son blog : ces déclarations sont « honteusement trompeuses » et « carrément frauduleuses ». Le piège se referme sur l'utilisateur lambda qui, en consultant la page de l'application, conclurait naturellement que tous ses messages sont sécurisés. Erreur fatale. Un échange avec un utilisateur d'iPhone, un Android ancien ou une autre application de messagerie laisse vos communications totalement nues et vulnérables.

L'application saupoudre des détails aussi fumeux que « Les données sont cryptées pendant le transit » ou « Vos données sont transférées via une connexion sécurisée » - des phrases qui sonnent rassurant, mais ne garantissent strictement rien.