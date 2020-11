Google Messages : un chiffrement, oui, mais limité

Avec Messages, Google a réussi un tour de force en proposant le standard RCS auprès de plus d'un milliard de personnes à travers le monde. Mais le chiffrement n'est pas entièrement de la partie bien que cette période de crise sanitaire soit propice aux discussions de groupe.

À l'heure actuelle, pour profiter du chiffrement sur les messages de groupes, il faut encore passer par une application ne reposant pas sur les RCS. De fait, WhatsApp et ses 2,5 milliards d'utilisateurs a encore de beaux jours devant elle.

Toutefois, à y regarder de plus près, la gestion du chiffrement sur WhatsApp ne serait pas optimale non plus. Thomas Baignères, fondateur de la messagerie sécurisée française Olvid, expliquait récemment que WhatsApp dispose d'un annuaire répertoriant les 2,5 milliards de numéros de téléphone et clés publiques de ses utilisateurs pour opérer le chiffrement. Or la sécurité de ce répertoire laisserait à désirer.