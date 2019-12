L'application du RCS, successeur du SMS, est bourrée de failles

© Pixabay

« Des erreurs des années 90 »

Des correctifs déjà prêts

Source : The Verge

D'après le site, celles-ci pourraient notamment compromettre les données de localisation d'un appareil.Selon les chercheurs, ces failles pourraient aussi permettre la falsification de numéros de téléphone ou l'interception de messages ou d'appels. L'un des défauts de sécurité relevés pourrait par exemple autoriser l'application d'un smartphone à télécharger le fichier de configuration RCS, et accéder à l'ensemble des messages textes et vocaux. Un autre a rendu un code à six chiffres, servant à vérifier l'identité d'un utilisateur, vulnérable à une attaque par force brute, une technique consistant à tester toutes les combinaisons possibles une à une.Selon, en revanche, le standard RCS ne compte pas véritablement de faille : ce sont d'abord les environnements dans lesquels il est utilisé qui sont à l'origine des problèmes.n'a pas communiqué les environnements dans lesquels ces failles ont été repérées, mais souligne le problème pour une norme devant être adoptée par une centaine d'enseignes au moins à travers le monde. Le chercheur de SRLabs, Karsten Nohl a déclaré : «».L'ensemble des failles repérées par la société doit être présenté à la Black Hat Conference qui a débuté ce lundi au Royaume-Uni. Un porte-parole de la GSMA (), l'enseigne représentant les intérêts des grands opérateurs dans le monde a été contacté par. Il a déclaré que les chercheurs disposaient déjà des correctifs nécessaires : «».La norme RCS, annoncée il y a maintenant un an, est disponible sur les appareils Android depuis cet été . Mais son expansion s'est sensiblement ralentie, d'autres opérateurs, dont le géant Samsung, ayant choisi de développer leurs propres applications de messagerie.