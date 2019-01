iOS adoptera aussi RCS, le successeur du SMS

Apple s'ouvre à un nouveau standard de messagerie.



Il est rare qu's'ouvre à un standard, tant la marque aime verrouiller ses technologies et services à son propre écosystème. Pourtant, 9to5Mac nous apprend que le constructeur californien est en discussion pour intégrer la normeà ses applications de messagerie.Un document émanant du GSMA, l'association représentant les opérateurs mobile dans le monde, indique qu'à propos d'une intégration prochaine de RCS dans iOS. Les opérateurs mobile feraient pression sur le constructeur en ce sens, afin de préparer l'extinction du réseauRCS veuten proposant une messagerie plus riche, intégrant des options de conversations groupées, et l'envoi et la réception de médias en haute qualité.est le premier promoteur du standard, qui travaille à en faired'Android concernant l'envoi de messages.