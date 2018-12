Google et Samsung s’allient pour standardiser le RCS, pendant d’iMessage sur Android

Un partenariat pour contrer iMessage d'Apple

Les messageries classiques sont de moins en moins utilisées, au profit d'apps sociales qui offrent bien plus de fonctionnalités. Et tandis qu'Apple a son propre système iMessage, le robot vert ne propose toujours pas de service similaire.Mais les choses pourraient évoluer grâce aux travaux des grandes entreprises de la tech, qui vont dans ce sens. Google et Samsung viennent d'annoncer une collaboration afin d'assurer la compatibilité du RCS entre leurs applications (Android Messages et Samsung Messages).Le Rich Communication Services propose des fonctionnalités répandues comme les appels audio/vidéo, accusés d'envoi, réception et lecture, des groupes de conversation, l'échange de fichiers médias en haute qualité ainsi que le fonctionnement via Wi-Fi, mais pourtant absente des applications de messagerie par défaut.Ce protocole doit encore être adopté et mis en application par les acteurs du secteur de l'informatique et des télécommunications. Google y croit vraiment et invite les différents partenaires Android à rejoindre le programme qui pourrait aboutir sur une messagerie enfin unifiée.