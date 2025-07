L'amélioration de l'expérience utilisateur est l'un des plus grands chevaux de bataille de Google. Avec l'ancienne mise à jour Material You, la firme avait déjà commencé à modifier l'interface Android afin de faciliter l'utilisation à une main. En plus de ces changements, elle a aussi ajouté une nouvelle animation au scanner, pour plus de fluidité : le viseur s'agrandit brièvement avant de se verrouiller sur le QR code.