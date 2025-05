Les icônes de la barre de statut ont, elles aussi, été redessinées. Celles du Wi-Fi, des données mobiles et du mode avion deviennent plus segmentées et plus épaisses. La batterie affiche désormais un fond vert pendant la charge, et passe au rouge en cas de niveau critique. La police de l’horloge est légèrement plus grande et plus grasse, facilitant la lecture rapide. Sur l’écran de verrouillage, Google réorganise les éléments : météo et date se placent sous ou à côté de l’heure selon l’agencement, tandis que les notifications peuvent s’afficher en mode compact, sous forme de pastilles discrètes. Objectif : libérer l’espace sans sacrifier l’accès à l’information.