La tenue de cet évènement vidéo reflète une fois de plus le changement de stratégie opéré par Google depuis plusieurs années. Android est un système d'exploitation mature, dont les nouveautés se font de plus en plus rares au fil des années. Difficile d'impressionner la galerie après presque deux décennies de mises à jour, d'autant plus que le moteur de recherche peut difficilement renverser la table sans risquer de froisser les milliards d'utilisateurs de son OS.

Google n'en a plus aujourd'hui que pour l'intelligence artificielle. Chaque année, l'IA prend de plus de place et s'insinue dans toutes les annonces effectuées lors de Google I/O. En organisant un évènement consacré à Android, Google gagne ainsi quelques précieuses minutes pour évoquer plus longuement les avancées de Gemini ou les projets IA en cours de développement dans les laboratoires de Mountain View.

Si l'on veut enfin voir le verre à moitié plein, cette émission diffusée en amont de la Google I/O permet aussi à l'entreprise américaine de prendre du temps pour faire la promotion de l'écosystème Android, bien mieux que les quelques minutes réservées en toute fin de conférence, après deux heures d'un show bien rempli.

Rendez-vous donc le 13 mai prochain pour découvrir les nouveautés que nous réserve Google sur Android.