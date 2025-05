Il faut dire que les grands constructeurs veulent pouvoir équiper le plus rapidement possible leurs derniers haut de gamme avec la version la plus puissante d'Android. Or, une sortie plus tard dans l'année n'est pas une date la plus pratique pour les géants du secteur.

Android 16 devrait bénéficier de nombreuses nouvelles fonctionnalités, comme l'intégration d'un écran de suivi destiné à mieux connaître l'état de la batterie, ou bien une option pour savoir si quelqu'un se met à fouiller dans votre smartphone. Un nouveau mode d'affichage des notifications est par ailleurs aussi au programme. Enfin, les fonctions IA devraient aussi être améliorées. Vous avez un smartphone Pixel ? Alors, autant vous préparer !