Jusqu’à récemment, évaluer la santé de la batterie de son smartphone Android relevait du parcours du combattant. Avec Android 16 Beta 3, Google intègre enfin une page dédiée qui permet d’estimer la capacité actuelle de la batterie par rapport à sa performance d’origine. Désormais, les utilisateurs pourront donc consulter ces informations directement dans les paramètres du système, sans recourir à des applications tierces.

La firme de Mountain View avait déjà introduit des fonctionnalités visant à prolonger la durée de vie de la batterie, telles que la charge adaptative et la limitation à 80 %. À présent, l’objectif est d’aller encore plus loin en fournissant aux utilisateurs des données exploitables afin de gérer plus intelligemment leur consommation énergétique.