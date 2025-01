Depuis quelques années, les utilisateurs conservent plus longtemps leur téléphone, faisant de la longévité des batteries un critère primordial pour les consommateurs et un enjeu de taille pour les fabricants. Samsung a donc décidé de lever le voile sur l'usure réelle de ces composants en proposant des informations détaillées sur l'état de santé des Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra.