Les smartphones sont de plus en plus rapides pour accomplir de nombreuses tâches, mais il y en a une qui ennuie toujours les utilisateurs, et on parle bien sûr des mises à jour. Elles sont indispensables pour corriger les bugs des systèmes toujours présents, apporter des optimisations et proposer de nouvelles capacités, mais prennent souvent quelques longues dizaines de minutes à se télécharger et à s'installer, ce qui prive l'utilisateur de son smartphone pendant une période non négligeable. Pour fluidifier au maximum le processus de mise à jour, Samsung semble avoir une astuce qui arrivera très prochainement sur certains de ces modèles.