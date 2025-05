Alors que les menaces numériques évoluent, les fabricants de systèmes d’exploitation mobiles renforcent leurs mesures de sécurité pour protéger les données personnelles. Sur Android, cela s’est traduit ces dernières années par l’ajout de protections contre le phishing, la surveillance accrue des autorisations d’accès et la mise en place du mode antivol dans Android 15. Google ne veut visiblement pas en rester là et Android 16, attendu dans les prochains mois, pourrait introduire une nouvelle fonctionnalité centrée non plus sur les attaques logicielles, mais sur les intrusions physiques.