En trifouillant dans les paramètres développeur de son Pixel 8 Pro dans la dernière version bêta d'Android 16, Mishaal Rahman a pu mettre la main sur une option baptisée Android Desktop Mode. Concrètement, cette dernière permet aux possesseurs de Google Pixel d'utiliser leur téléphone comme un ordinateur classique via une simple connexion USB-C. Ainsi, une fois branché à un moniteur compatible, le smartphone affiche aussitôt une interface de type PC sur l’écran externe.

Le mode bureau de Google positionne la barre d’état Android en haut de l’écran, avec les indicateurs Wi-Fi et de signal, et introduit une barre des tâches en bas. Cette dernière intègre un tiroir d’applications à la manière du menu Démarrer de Windows, ainsi que les boutons de navigation Android à droite. De plus, les applications peuvent s’exécuter dans des fenêtres redimensionnables, identiques à celles des tablettes Android, avec des fonctions supplémentaires comme l’ancrage des fenêtres à gauche ou à droite de l’écran.