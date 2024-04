Vers un véritable mode bureau sur Android 15 ? Google planche sur le sujet

Tels les habitants d'un quartier qui assistent chaque jour à la sortie de terre d'un nouvel immeuble, nous observons Android 15 se profiler à l'horizon. L'OS de Google devrait être dévoilé cet automne, en même temps que les Pixel 9, et la chasse aux informations sur ses nouveautés va bon train. Ici, nul besoin de soudoyer les ingénieurs de la firme, il suffit de se pencher sur les versions bêta d'Android 14, qui concernent désormais davantage son successeur. Et, c'est exactement ce qu'ont fait nos confrères d'Android Authority avec la dernière mise à jour Android 14 QPR3 Beta 2.1.

Il leur a été possible d'activer le mode bureau en branchant leur smartphone sur un écran externe, en lieu et place du mode miroir lancé par défaut. Google a mis l'accent sur la gestion des fenêtres, en permettant de les déplacer et de les redimensionner librement, de les fixer sur les bords gauche et droit de l'écran, ou de les afficher en plein écran. Une multiplicité d'options qui n'était, jusqu'alors, pas disponible.