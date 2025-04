La nouveauté est intégrée via une mise à jour des Google Play Services (version 25.14), le cœur logiciel qui permet à Google de mettre à jour des composants système sans attendre une mise à jour complète d'Android. Concrètement, si un smartphone ou une tablette Android reste verrouillé sans aucune interaction pendant 72 heures d'affilée, l'appareil procédera automatiquement à un redémarrage. Les autres appareils comme les montres Wear OS, les systèmes Android Auto ou les téléviseurs Google TV ne sont pas concernés par cette mesure.

L'intérêt principal de ce redémarrage automatique réside dans l'état dans lequel il place l'appareil : le mode BFU (Before First Unlock), ou « Avant le premier déverrouillage ». Dans cet état, le système d'exploitation n'a pas encore été complètement chargé et les données utilisateur restent chiffrées sur le stockage interne. Plus important encore, les méthodes de déverrouillage biométriques (empreinte digitale, reconnaissance faciale) sont désactivées. Seul le code PIN, le mot de passe ou le schéma de déverrouillage principal permet d'accéder au contenu de l'appareil. Sur les appareils Pixel, un message explicite apparaît d'ailleurs en bas de l'écran de verrouillage : « Déverrouiller pour accéder à toutes les fonctionnalités et données ».