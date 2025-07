Si vous n’êtes pas pressé et que vous souhaitez juste envoyer des fichiers, Swiss Transfer est une option correcte et gratuite. On regrette la lenteur d’upload mais on apprécie la possibilité de mettre un mot de passe. Pour des fichiers jusqu’à 3 Go, kDrive est une bien meilleure option gratuite au vu de sa rapidité. Les prix des abonnements ne sont pas excessifs et le service peut être une bonne alternative à ce qui est proposé par Google et Microsoft.