Hélas, dans un récent article, intitulé « Rendre l'IA plus performante pour les Européens », Meta a annoncé qu'elle avait changé d'avis : « Aujourd'hui, nous annonçons notre intention de former l'IA chez Meta à partir de contenus publics (publications et commentaires) partagés par des adultes sur nos produits dans l'UE. Les interactions des utilisateurs avec Meta AI (questions et requêtes) serviront également à former et améliorer nos modèles. »