Meta ne proposera pas ses modèles d'IA texte-voix-image en Europe, du fait de la pression réglementaire

La réglementation européenne est considérée par les big tech comme la plus stricte au monde. L'introduction de nouveaux textes pionniers ces dernières années renforce ce sentiment. Pour les GAFAM, ces encadrements nuisent à la fois aux consommateurs et à la compétitivité des entreprises européennes. Par exemple, Meta assure que la formation de ses IA sur les données européennes est essentielle pour garantir que ses produits reflètent correctement la terminologie et la culture de la région.