Le système prévoit que créateurs puissent garder un contrôle total sur leurs choix. Ils peuvent à tout moment modifier leurs préférences, activer ou désactiver l'option, et ajuster la liste des entreprises autorisées. YouTube précise toutefois qu'un délai maximum de sept jours peut être nécessaire pour que les modifications soient prises en compte dans l'interface publique, pour une gestion plus flexible et adaptable des autorisations.