Autant dire que la réponse n'était pas vraiment à la hauteur des critiques. Après cette phase de flottement, Duolingo est finalement revenu plus clairement sur cette orientation, avec plusieurs déclarations, dont celle de Luis van Ahn, indiquant que l'IA ne remplacerait pas les employés de la boîte, et serait simplement utilisée comme un outil complémentaire.

Une mésaventure qui interroge, et devrait servir d'exemple pour toutes les entreprises qui souhaitent intégrer de plus en plus l'IA dans leur processus de travail. Certains publics pourraient en effet ne pas être heureux de voir les services qui leurs sont fournis ne plus être créés par l'homme.