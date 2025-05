L'IA gagne prend de plus en plus de place, et ce, dans une grande variété de secteurs. Mais l'humain n'a pas encore dit son dernier mot et la fintech suédoise Klarna vient de s'en rendre compte : après avoir stoppé ses embauches l'an passé pour favoriser l'adoption de l'IA, la société fait aujourd'hui machine arrière. La raison ? Ses clients seraient de plus en plus mécontents de ses services.