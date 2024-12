Ce n'est plus un secret pour personne, l'intelligence artificielle est en passe de transformer radicalement le paysage professionnel, comme le soulignent les experts. Ils anticipent une mutation profonde des métiers, certains plus que d'autres, et recommandent aux travailleurs de s'y adapter au plus vite. L'enjeu est maintenant de saisir les opportunités qui accompagnent la technologie, plutôt que de subir son impact.