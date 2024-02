Mastercard : une intelligence artificielle pour vérifier en temps réel les transactions financières

« Grâce à l'IA générative, nous transformons la vitesse et la précision de nos solutions anti-fraude, en détournant les efforts des criminels et en protégeant les banques et leurs clients. La suralimentation de notre algorithme améliorera notre capacité à anticiper le prochain événement frauduleux potentiel, en instillant la confiance dans chaque interaction », commente Ajay Bhalla, président de Cyber and Intelligence chez Mastercard. En plus d'améliorer le système de détection de transactions frauduleuses, l'IA réduit également le nombre de faux positifs de plus de 85 %.