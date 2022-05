Mastercard dévoile un nouveau moyen de paiement grâce à votre visage ou votre main

La technologie de Mastercard est similaire à celle proposée par Amazon dans les magasins Whole Foods. « Les consommateurs peuvent simplement vérifier l’addition et sourire à une caméra, ou bien passer leur main au-dessus d'un lecteur pour payer. La nouvelle technologie garantit un passage en caisse rapide et sécurisé, tout en permettant aux consommateurs de choisir leur mode de paiement », explique la firme dans un billet de blog.