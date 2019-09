Amazon teste le paiement par empreinte palmaire

Des premiers tests pour se faire la main

Amazon met la dernière main à son système de reconnaissance

Source : CNET

Après le paiement sans contact, le paiement sans dispositif externe ? Le New York Post révèle qu'travaillerait sur un, qui ne nécessiterait aucun appareil pour l'utilisateur.Les tests porteraient en effet sur un système de. Autrement dit, il suffirait au client de, qui identifierait l'individu grâce à l'empreinte unique de sa paume. Le compte du visiteur pourrait alors être automatiquement prélevé, à condition bien sûr qu'il dispose d'un abonnement. Une façon pour le client de montrer patte blanche.Le dispositif pourrait être prochainement installé dans la chaîne de supermarchés bio, rachetée par Amazon en 2017. L'objectif affiché de la firme de Jeff Bezos serait de voir fonctionner ce système dans les enseignes du groupeD'ici là, les ingénieurs de l'entreprise plancheraient sur l', d'après les informations du. En revanche, du côté d'Amazon, personne n'a pas souhaité apporter de commentaire sur ce qui est qualifié de «» ou de «».Si le projet venait à être confirmé, cela prouverait une nouvelle fois la volonté d'innovation du géant de l'e-commerce dans le secteur de la grande distribution . Dès 2016, le groupe avait surpris avec sa chaîne de supermarchés sans caisse. Une initiative qui s'est toutefois heurtée à l'opposition de certains États,envers les plus démunis ou les plus jeunes ne possédant pas de compte bancaire.