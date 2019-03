Amazon va lancer une mystérieuse nouvelle chaîne de supermarchés

Proposer de nouveaux produits

Source : CNN

Voilà quelque temps qu'n'est plus seulement un acteur du commerce en ligne. En rachetant la chaîne de supermarchés bio Whole Foods Market, puis en lançant les épiceries sans caisse Amazon Go , l'entreprise avait déjà prouvé son appétence pour les points de vente physiques. Et le géant ne semble pas rassasié.En effet, d'après le Wall Street Journal, Amazon serait sur le point de lancer une. Cela se traduirait, en premier lieu, par l'ouverture d'un nouveau magasin à, d'ici la fin de l'année.L'objectif de ces nouveaux points de vente serait de diversifier l'offre physique d'Amazon. Il s'agirait notamment de proposer des produits frais non bio, pour attirer une clientèle différente de celle de Whole Foods, mais aussi des articles de beauté et de santé. Tout en affichant des prix plus bas que dans les supermarchés actuels du groupe.En revanche, on n'en sait pas beaucoup plus sur cette nouvelle initiative d'Amazon. Le nom de cette nouvelle chaîne de supermarchés demeure ainsi mystérieux, de même que sa future identité visuelle. Le Wall Street Journal semble toutefois avoir une idée de leur taille et avance une(ce qui est deux fois plus petit que le supermarché américain moyen).Pour Amazon, cette nouvelle offre pourrait être l'occasion dedans l'univers de la grande distribution. Avec ses supermarchés bio, le groupe ne représenterait que, contre 21 % pour la référence en la matière, Walmart.