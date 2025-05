Comme l'indique son profil LinkedIn, J Allard occupe depuis septembre dernier le poste de vice-président de ZeroOne. Cette division, intégrée au sein de l'organisation Devices and Services d'Amazon et dirigée par Panos Panay, ancien responsable de Surface chez Microsoft, demeure en l'état encore particulièrement mystérieuse. Selon CNBC, la nouvelle équipe rassemble actuellement des membres basés à Seattle, San Francisco et Sunnyvale en Californie, œuvrant aussi bien sur le matériel que sur le logiciel.

Les rares indices disponibles proviennent des offres d'emploi publiées par Amazon. L'une d'elles évoque une approche particulière : « Vous ferez partie d'une équipe qui embrasse la réflexion conceptuelle, l'expérimentation rapide et la construction pour apprendre ». Une autre annonce précise : « Si vous êtes enthousiasmé par le travail en petites équipes agiles pour créer des catégories de produits entièrement nouvelles et prospérer dans l'ambiguïté de l'innovation disruptive, nous voulons vous parler ».

Fort de ses 19 années passées chez Microsoft, Allard apporte un bagage considérable chez Amazon. Au-delà de la Xbox, il a aussi participé au développement du Zune, du téléphone Kin et de la tablette Courier. Son départ de Microsoft, en 2010, s'est effectué alors qu'il occupait le poste de directeur technologique des produits grand public.