Cette stratégie marque un tournant majeur pour l'entreprise. La nouvelle génération d'appareils connectés pourrait ainsi séduire une clientèle plus exigeante, habituée aux produits premium de concurrents comme ceux d'Apple ou de Google. Panos Panay explique d'ailleurs que de nouveaux niveaux « d'entrée, de base ou de signature » sont envisagés pour toucher toutes les gammes de prix.

Cette évolution passe notamment par Alexa+, la nouvelle génération de l'assistant vocal Amazon. Celui-ci, enrichi par des capacités d'intelligence artificielle générative, bénéficiera d'un système entièrement repensé permettant une expérience utilisateur plus fluide et naturelle. Alexa+ sera proposé aux États-Unis dans un premier temps au tarif mensuel de 19,99 dollars, mais sera proposée sans frais supplémentaires pour les abonnés Amazon Prime. C'est un signe que le géant du commerce en ligne compte avant tout fidéliser ses utilisateurs existants tout en captant un public plus large.

Outre une interface vocale repensée, Alexa+ proposera également un accès via un navigateur web, facilitant l'utilisation du service grâce à une interaction visuelle enrichie. Cette approche multiplateforme s'inscrit dans une tendance où les utilisateurs souhaitent accéder à leurs assistants sur divers appareils, avec une simplicité d'usage accrue.

Amazon affirme enfin travailler déjà à la prochaine génération de dispositifs alimentés par l'IA. « Nous envisageons ce que sera la prochaine étape pour un client en matière d'appareils d'IA et nous en avons des incroyables », conclut Panos Panay, laissant entrevoir de futurs produits encore plus ambitieux, et premium, pour connecter la maison.