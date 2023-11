Microsoft prête à embaucher les employés d'OpenAI (ChatGPT) au même salaire

La firme de Redmond a investi beaucoup d'argent, d'énergie et d'infrastructures pour aider OpenAI à développer ses technologies de pointe. Microsoft a beau paraître calme malgré les événements en cours, elle n'en reste pas moins activement impliquée dans le sujet. En effet, si elle a d'abord soutenu le retour de Sam Altman à la tête de son ancienne entreprise, elle lui a rapidement proposé un poste lorsque cette première option n'a pas été retenue.

Mais, l'ancien PDG d'OpenAI ne viendrait pas les mains vides. En plus de son expérience et de ses compétences, il serait accompagné de ce qui reste l'élément le plus important dans le développement de l'IA : l'être humain. Greg Brockman, cofondateur de l'entreprise californienne, l'accompagnera dans cette nouvelle aventure, ainsi que bon nombre de ses anciens employés. Et le mieux, c'est qu'ils ne seraient pas trop dépaysés.