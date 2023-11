Affaire OpenAI (chatGPT) : même pas encore officiellement arrivé chez Microsoft, Sam Altman songe déjà à repartir

D’après des informations obtenues par The Verge, l’ex-patron d’OpenAI n’a effectivement pas définitivement posé ses valises chez Microsoft et attend de voir si le comité de direction se décide ou non à le réengager. Plus précisément, il attend de voir si les centaines d’employés qui ont menacé de partir de l’entreprise pourront avoir la peau de celles et ceux qui l’ont poussé vers la porte.