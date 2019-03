New-York fait pression pour qu'Amazon y construise son siège social

Amazon finalement de retour à New-York ?

Le gouverneur de l'État de, mais aussi de nombreux autres prestigieux signataires d'une lettre ouverte publiée dans le NY Times, espèrent bien qu's'installera finalement du côté de Long Island City... et tant pis pour les habitants.Il y a quelques jours maintenant, Amazon annonçait renoncer à s'installer dans l'État de New-York . Le géant du commerce avait décidé de faire machine arrière, la faute (entre autres) à, fermement opposés à cette arrivée. Pourtant, le gouverneur Andrew Cuomo tente ce vendredi de calmer le jeu, en promettant à Amazon un accueil chaleureux.Malgré la promesse de créer pas moins desur les dix prochaines années, l'installation d'Amazon n'a pas été accueillie comme escompté. Rappelons que l'appel à candidatures a duré plus d'un an, avec 238 villes américaines.Dans la lettre ouverte, adressée directement à Jeff Bezos, on peut lire : «».Pour le collectif à l'origine de la lettre ouverte, il s'agit évidemment de draguer le géant Amazon, mais aussi de. «». À voir maintenant si Jeff Bezos sera sensible à cette lettre ouverte.Pour lire la lettre dans son intégralité (en anglais), c'est par ici