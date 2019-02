Sous la pression des habitants, Amazon ne construira pas son super siège à New-York

Amazon a fini par céder à la pression locale

Le 14 février 2019 aurait pu marquer le début d'une histoire d'amour entreet, mais finalement, celle-ci a pris fin tel le poignant récit d'un dramaturge. Jeudi, la société américaine a annoncé avoir. Si la population n'était globalement pas fermée à l'arrivée de la firme de Jeff Bezos, les élus locaux auront eu raison de celle-ci.Amazon a justifié sa décision en précisant que «», ce qui, en l'espèce, n'était pas le cas. Malgré un soutien d'une grande partie des New-Yorkais, beaucoup de politiciens avaient fait part dedepuis plusieurs semaines, redoutant une flambée des prix de l'immobilier dans le quartier du Queens, poussant à une gentrification du coin.Le géant du e-commerce devait recevoir 3 milliards de dollars de crédits d'impôt de Big Apple et avait promis la création de plus de 25 000 emplois avec ce nouveau siège. Tout est tombé à l'eau. Amazon va désormais se concentrer sur, où elle a prévu de construire 37 hectares de bureau et d'embaucher quelque 5 000 personnes.