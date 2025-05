Voilà plus d'une décennie que le logo « G » de Google était le même. Ça n'est plus le cas, comme on peut le voir avec le nouveau logo de l'application Google sur iOS et sur les appareils Pixel, qui prend de nouvelles couleurs.

Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous, les quatre couleurs (rouge, jaune, vert, bleu), auparavant nettement séparées, sont maintenant fondues les unes dans les autres, pour donner une apparence plus moderne à ce logo.